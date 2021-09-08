Япония отказывается проводить Клубный чемпионат мира по футболу

Японские футбольные власти сообщили ФИФА о своем решении отказаться принимать XYIII в истории розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу, который был запланирован к проведению на декабрь, сообщает Daily Mail.

В Стране Восходящего Солнца накатывает пятая волна коронавирусной инфекции. К тому же Япония никак не может решить проблему низкого процента вакцинации, поэтому проведение крупных спортивных форумов, особенно в зимний период, видится властям нецелесообразным.

Скорее всего, ФИФА, в случае отказа Японии от проведения турнира, обратит свой взгляд на ближневосточный регион, в частности, на Катар, на территории которого проходили последние розыгрыши соревнований, в том числе и в нынешнем году, когда в феврале триумфатором стала "Бавария".

Напомним, Клубный чемпионат мира-2021 должен стать последним в истории, проводимым в прежнем формате.

В дальнейшем турнир будет расширен до 24 команд и будет проводиться раз в четыре года, как раньше Кубок конфедераций, полностью его изменив.