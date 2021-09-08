Чиновник исполнительной службы получил подозрение за продажу стадиона "Юбилейный" в Сумах. Футбол

Арену продали в 50 раз дешевле рыночной стоимости.

Чиновник исполнительной службы получил подозрение за продажу стадиона "Юбилейный" в Сумах
Стадіон "Ювілейний"
Фото: wikimedia.org

Национальная полиция сообщила о подозрении должностному лицу исполнительной службы, из-за которого арестованный стадион "Юбилейный" был продан почти в 50 раз дешевле рыночной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры.

Подозреваемый в сообщении указан как заместитель начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области.

В 2019 году, на основании исполнительного производства о взыскании задолженности с акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", в пользу группы взыскателей суд вынес постановление о наложении ареста на долю должника, в том числе стадион "Юбилейный".

"Однако перед подачей заявки о реализации имущества на торгах, государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения его оценки, как это предусмотрено, а самостоятельно определил его стоимость не по рыночным ценам. Поэтому в декабре 2020 года общество с ограниченной ответственностью приобрело стадион за 8 млн 120 тыс грн, хотя его рыночная стоимость составляет почти 400 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемому инкриминировали ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями.

Напомним, что в электронном аукционе OpenMarket был продан не сам стадион, а корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98%, которому принадлежит арена.

Его купило ООО "Север Агро Сервис" Сергея Бондаренко, являющегося президентом футбольного клуба "Виктория" (играет во второй лиге).

Предыдущим владельцем стадиона было Сумское НПО.

"Юбилейный" открыли в сентябре 2001 года, стоимость строительства составила 50 млн грн, он вмещает 25 830 зрителей.

Все места оборудованы индивидуальными сиденьями, и почти все расположены под навесом (кроме первых рядов нижнего яруса). Также стадион с 2003 года владеет рекордом Первой лиги по посещаемости матча - 29 300 зрителей на матче "Спартак" - "Нефтяник" (Ахтырка).

Здесь проводили Суперкубок и финал Кубка Украины, а сейчас домашние матчи на "Юбилейном" проводит "Альянс" (Липовая Долина).

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