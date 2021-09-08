УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022
Игра Николая Шапаренко не осталась без внимания.
В 5-м туре отборочного раунда Чемпионата мира-2022 сборная Украины в ярком стиле сыграла вничью с двукратными чемпионами мира французами - 1:1.
Открыл счет в поединке на НСК "Олимпийский" полузащитник хозяев Николай Шапаренко, для которого этот гол стал дебютным в играх за национальную команду.
Выступление украинца отметили в УЕФА. После завершения всех матчей пятого тура организация определила тройку лучших футболистов игрового дня. Среди прочих, в список попал и Шапаренко.
Компанию хавбеку "Динамо" составили полузащитник Северной Македонии Езган Алиоски, который отметился в воротах Исландии (2:2), и голкипер Швейцарии Ян Зоммер.
? The top 3 performers from Matchday 5 ?— European Qualifiers (@EURO2020)
?? Ezgjan Alioski
?? Yann Sommer
?? Mykola Shaparenko
Who would you include? ?
#WCQ| #EQPerformanceZone| @FedExEurope pic.twitter.com/xObI7nJRTh September 6, 2021