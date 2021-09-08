УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022

Игра Николая Шапаренко не осталась без внимания.

УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022
Микола Шапаренко
Фото: уаф

В 5-м туре отборочного раунда Чемпионата мира-2022 сборная Украины в ярком стиле сыграла вничью с двукратными чемпионами мира французами - 1:1.

Открыл счет в поединке на НСК "Олимпийский" полузащитник хозяев Николай Шапаренко, для которого этот гол стал дебютным в играх за национальную команду.

Выступление украинца отметили в УЕФА. После завершения всех матчей пятого тура организация определила тройку лучших футболистов игрового дня. Среди прочих, в список попал и Шапаренко.

Компанию хавбеку "Динамо" составили полузащитник Северной Македонии Езган Алиоски, который отметился в воротах Исландии (2:2), и голкипер Швейцарии Ян Зоммер.

? The top 3 performers from Matchday 5 ?

?? Ezgjan Alioski
?? Yann Sommer
?? Mykola Shaparenko

Who would you include? ?#WCQ | #EQPerformanceZone | @FedExEurope pic.twitter.com/xObI7nJRTh

— European Qualifiers (@EURO2020) September 6, 2021

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