Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера

Олег Дулуб возглавил ПФК "Львов", сообщается на официальном сайте "горожан".

Стороны подписали контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон. Белорусский специалист сменил на этом посту Анатолия Бессмертного.

Последним местом работы Дулуба был белорусский клуб "Крумкачы". В Украине он тренировал "Черноморец" и "Карпаты".

Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.

Напомним, "Львов" занимает предпоследнее, пятнадцатое место в чемпионате Украины, набрав два очка после шести туров.