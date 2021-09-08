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2021-09-08
Клуб Украинский премьер-лиги назначил нового главного тренера
Олег Дулуб возглавил ПФК "Львов".
Олег Дулуб
Фото: фк "львів"
Олег Дулуб возглавил ПФК "Львов", сообщается на официальном сайте "горожан".
Стороны подписали контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон. Белорусский специалист сменил на этом посту Анатолия Бессмертного.
Последним местом работы Дулуба был белорусский клуб "Крумкачы". В Украине он тренировал "Черноморец" и "Карпаты".
Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.
Напомним, "Львов" занимает предпоследнее, пятнадцатое место в чемпионате Украины, набрав два очка после шести туров.