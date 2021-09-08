"Манчестер Юнайтед" будет выплачивать "Ювентусу" за Роналду до 2026 года

Такие условия контракта.

Фото: манюнайтед

Один из двух самых громких трансферов этого лета - это переход Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Португалец обошелся "красным дьяволам" в 23 млн евро. Однако, клуб с "Олд Траффорд" не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу, а будет выплачивать деньги в течение пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

МЮ ежегодно будет выплачивать по 3 млн евро, а также 8 млн евро будут включены в виде бонусов.

В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

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— Manchester United (@ManUtd) September 5, 2021

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