"Манчестер Юнайтед" будет выплачивать "Ювентусу" за Роналду до 2026 года
Такие условия контракта.
Фото: манюнайтед
Один из двух самых громких трансферов этого лета - это переход Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Португалец обошелся "красным дьяволам" в 23 млн евро. Однако, клуб с "Олд Траффорд" не сразу выплатит всю сумму туринскому клубу, а будет выплачивать деньги в течение пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
МЮ ежегодно будет выплачивать по 3 млн евро, а также 8 млн евро будут включены в виде бонусов.
В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.