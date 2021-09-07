Такого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины корта

Реакция не подвела Ллойда Гласспула.

Такого на US Open еще не было: теннисист взял очко ударом с чужой половины корта

В парном мужском разряде US Open-2021 британский дуэт Дэниэл Эванс и Ллойд Гласспул встречались с новозеландцем Маркусом Дениеллом и бразильцем Марсело Демолинером - 7:6 (7-4), 4:6, 1:2 (техническое поражение после отказа британцев продолжать встречу).

Во втором сете при счете 3:5 (40:40) мяч, отраженный Дениеллом, по высокой траектории приземлился на сторону соперников и перелетел через сетку в воздушное пространство бразило-новозеландской пары.

В это время Гласспул выждал падения мяча, мгновенно сориентировался, оббежал сетку и нанес удар по мячу параллельно сетке уже с территории соперников.

Получилось как эффектно, так и эффективно.

WHAT THE ???

(Yes, folks, that is indeed a legal shot.) pic.twitter.com/SEfo0G0iRL

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2021

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