New York Times посвятило материал паралимпийской сборной Украины

Каждая из стран-лидеров Олимпиады (Китай, Великобритания, РоSSия и США) представили на играх более 220 спортсменов, Украина же - только 143.

New York Times посвятило материал паралимпийской сборной Украины
Фото: LB.ua

Американское издание The New York Times посвятило материал паралимпийской сборной Украины, которая принимала участие в играх в Токио.

Материал под заголовком "Почему маленькая паралимпийская сборная Украины наносит такой большой удар" посвящен успехам спортсменов, общие усилия которых позволили стране занять пятое место по количеству завоеванных наград.

"С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины является маленьким чудом рынка, славянским эквивалентом легкой атлетике Окленда. На Паралимпийских играх в Токио украинцы заняли пятое место, набрав 98 медалей, что всего на шесть меньше, чем у США", - говорится в материале.

Каждая из стран-лидеров Олимпиады (Китай, Великобритания, РоSSия и США) представили на играх более 220 спортсменов, Украина же - только 143.

Главный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спейс охарактеризовал результаты Украины: "Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных".

Журналисты отмечают, что Украина вошла в шестерку стран с наибольшим количеством медалей на Паралимпийских играх дважды подряд, при этом государство постоянно входит в число беднейших стран Европы и упоминается ООН как достаточно сложное для проживания людей с инвалидностью.

Кроме того, после оккупации Крыма Украина потеряла доступ к тренировочному центру паралимпийцев. Новый центр остается недостроенным в Днепре.

Напомним, украинская паралимпийская сборная на играх в Токио получила 98 медалей и заняла шестое место в общем зачете. По количеству медалей Украина пятая, но Нидерланды имеют на одну золотую медаль больше.

В сокровищнице наград Украины: 24 золотых медали, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наибольшее количество медалей получил пловец в классе S10 Максим Крипак. Крипак завоевал в Токио семь наград, из них пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта.

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