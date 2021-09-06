"Шева-кун": в Японии представили олимпийский аниме-образ Украины

Над ним работали почти три года.

Японский проект Worldflags разработал аниме-образы стран-участниц Олимпиады в Токио, в том числе - Украина.

Образ украинского персонажа опубликован в Инстаграме проекта.

"Украинский Шевченко, полностью готов! Участники проекта Worldflags называют его «Шева-кун». Это распространенная фамилия в Украине, а «~ нко ~ ко» означает «ребенок ~»", - говорится в заметке.

Активист и координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов, который одним из первых сообщил о презентации персонажа, отметил, что украинский аниме-образ был представлен почти через три года после начала работы над ним.

"Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун и написали, что он из Киева . Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие - наш трезубец", - написал Харитонов в Фейсбуке.

С аниме-образами других стран можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, Олимпийские игры - 2020 в Токио проходили 23 июля - 8 августа 2021 года. Олимпиада была отложена на год из-за пандемии коронавируса.

Украину на Олимпиаде представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта и 30 дисциплинах, наши спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, и в итоге наша сборная заняла сорок четвёртое место в медальном зачете.

Больше всего золотых медалей в США - 39, второе место у Китая - 38, а третье у японцев - хозяев Олимпиады - 27.