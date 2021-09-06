Мир меняется: в Катаре разрешили продавать алкоголь во время Чемпионата мира-2022

Пока, только в фан-зонах.

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследия Чемпионата мира-2022 Фатма Аль-Наими рассказал, что во время Форума в определенных зонах будет продаваться алкоголь.

"Алкоголь - не часть нашей культуры, но он будет доступен в определенных зонах.

Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ - фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами", - цитирует функционера championat.com.

"Продавать будут только пиво. Планы по фан-зонах пока не финализированные. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре - их можно приобрести в барах и ресторанах отелей", - отметил Аль-Наими.