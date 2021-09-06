Военный переворот помешал проведению отборочного матча Чемпионата мира-2022

Поединок Гвинея - Марокко перенесен.

Сборная Марокко
Фото: football-italia.net
Сборная Марокко

Отборочный матч Чемпионата мира-2022 в африканской зоне между сборными Гвинеи и Марокко отменен, сообщает Football-Italia.

Игра должна была пройти сегодня в гвинейской столице Конакри.

Игра перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране. Ранее военные осуществили переворот в Гвинее, взяв под стражу президента страны. С утра в разных районах Конакри слышна стрельба.

При этом отмечается, что официальную марокканскую делегацию успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести ее из страны.

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