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2021-09-06
Военный переворот помешал проведению отборочного матча Чемпионата мира-2022
Поединок Гвинея - Марокко перенесен.
Фото: football-italia.net
Сборная Марокко
Отборочный матч Чемпионата мира-2022 в африканской зоне между сборными Гвинеи и Марокко отменен, сообщает Football-Italia.
Игра должна была пройти сегодня в гвинейской столице Конакри.
Игра перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране. Ранее военные осуществили переворот в Гвинее, взяв под стражу президента страны. С утра в разных районах Конакри слышна стрельба.
При этом отмечается, что официальную марокканскую делегацию успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести ее из страны.