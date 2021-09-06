Чемпионка Беларуси по конному спорту попросила убежища в Польше

Польша предоставила Ольге Сафроновой гуманитарную визу.

Чемпионка Беларуси по конному спорту попросила убежища в Польше
Ольга Сафронова
Фото: Трибуна

Белорусская наездница Ольга Сафронова решила не возвращаться в Беларусь и, как ранее легкоатлетка Кристина Тимановская, попросила убежища в Польше. Ей оформили польскую гуманитарную визу, сообщает агентство PAP.

Ольга Сафронова была заявлена от Беларуси на Олимпиаду в Токио, но перед самым турниром ее неожиданно исключили из списков за якобы обнаруженный в одной из лошадей Сафоновой допинг. Сделанный в Польше антидопинговый тест лошади оказался чистым.

Сафронова - действующая чемпионка Беларуси по конному спорту, финалистка Кубка мира-2019.

В конце прошлого года белорусские спортивные чиновники не хотели продлевать контракт с Сафронова из-за ее отказа удалить из соцсетей фото с бело-красно-белым флагом и подписать обращение в поддержку Александра Лукашенко. Но замену ей найти не смогли и позже соглашение все же продлили.

Напомним, 24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

За отказ принять участие в забеге белорусская сторона сняла ее с соревнований.

За осуждение действий белорусских спортивных чиновников на Кристину начала давить государственная пропаганда. Сразу после этого представители белорусской команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

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