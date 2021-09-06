Новостей.COM ⇒
2021-09-06
Киевское "Динамо" открыло школу балета. Футбол
Навыки, полученные в этой школе, могут пригодиться и на футбольном поле.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Чемпион Украины киевское "Динамо" открыло в столице балетную школу, в которой будут постигать и шлифовать навыки как профессионалы, так и любители разных возрастов.
"Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин", - цитирует телеведущего динамовцев Андрея Шахова ua-football.com.
Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна занимается балетом и в социальных сетях подтвердила открытие непрофильного клубного актива.