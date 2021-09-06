Киевское "Динамо" открыло школу балета. Футбол

Навыки, полученные в этой школе, могут пригодиться и на футбольном поле.

Киевское "Динамо" открыло школу балета
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Чемпион Украины киевское "Динамо" открыло в столице балетную школу, в которой будут постигать и шлифовать навыки как профессионалы, так и любители разных возрастов.

"Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин", - цитирует телеведущего динамовцев Андрея Шахова ua-football.com.

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна занимается балетом и в социальных сетях подтвердила открытие непрофильного клубного актива.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боксер Александр Хижняк женилсяБоксер Александр Хижняк женился
На Паралимпиаде-2020 Украина завоевала второе "золото" в женском толкании ядраНа Паралимпиаде-2020 Украина завоевала второе "золото" в женском толкании ядра
Загребальный с рекордом Европы выиграл "золото" Паралимпиады-2020Загребальный с рекордом Европы выиграл "золото" Паралимпиады-2020
Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020
Украинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпиономУкраинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом
Блок рекламы


Похожие новости
Генсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины. ФутболГенсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины. Футбол
УАФ официально опровергла слова Шевченко о том, что он не хотел уходить из сборной Украины. ФутболУАФ официально опровергла слова Шевченко о том, что он не хотел уходить из сборной Украины. Футбол
Украина сыграла вничью с чемпионами мира в рамках отбора на ЧМ-2022 (обновлено). ФутболУкраина сыграла вничью с чемпионами мира в рамках отбора на ЧМ-2022 (обновлено). Футбол
Вице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги. ФутболВице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги. Футбол
Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"
Украинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. ФутболУкраинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол
Де Дзерби после матча с "Монако" заявил, что шахтерские я..ца и сердце не купишь на трансферном рынке. ФутболДе Дзерби после матча с "Монако" заявил, что шахтерские я..ца и сердце не купишь на трансферном рынке. Футбол
Петраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. ФутболПетраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. Футбол
"Реал" сделал ПСЖ первое предложение по трансферу Мбаппе. Футбол
Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. ФутболПеред отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости