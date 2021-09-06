Киевское "Динамо" открыло школу балета. Футбол

Навыки, полученные в этой школе, могут пригодиться и на футбольном поле.

Чемпион Украины киевское "Динамо" открыло в столице балетную школу, в которой будут постигать и шлифовать навыки как профессионалы, так и любители разных возрастов.

"Динамо" Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин", - цитирует телеведущего динамовцев Андрея Шахова ua-football.com.

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна занимается балетом и в социальных сетях подтвердила открытие непрофильного клубного актива.