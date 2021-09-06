Генсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины. Футбол

Около $3 млн в год.

Генсек УАФ озвучил сумму заработка Шевченко в сборной Украины
Юрий Записоцкий
Фото: УАФ

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал подробности заработка Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной команды Украины.

Функционер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что украинский специалист заработал около 400 млн гривен (около 15 млн долл., прим. LB.ua) за пять лет работы в сборной.

"Я не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, так, сумма сходится", - приводит слова Записоцкого "Большой Футбол".

пресс-конференция Шевченко и далее - Записоцкого начинается с 20:00



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