УАФ официально опровергла слова Шевченко о том, что он не хотел уходить из сборной Украины. Футбол

Украинская ассоциация футбола отреагировала на заявление экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко о том, что он не хотел оставлять должность, а руководство УАФ, в свою очередь, не сделало никаких шагов, чтобы он и его тренерский штаб продлили соглашение.

Пресс-служба УАФ показала письмо, которое было направлено украинскому специалисту после Евро-2020. В нем указывается, что Шевченко приглашается 2 августа в Доме футбола на встречу для обсуждения условий пролонгации контракта.

Добавим, что письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко.

По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, организация не получила ответа от Шевченко. Таким образом, встреча не состоялась.

Отметим, что исполком УАФ еще до старта Евро-2020, 7 июня, принял решение о необходимости продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом сразу после окончания чемпионата Европы. Руководство УАФ хотело заключить контракт с тренером до 30 декабря 2022 года.

Напомним, после увольнения Шевченко исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков, под руководством которого национальная команда сыграла два матча отборочного цикла ЧМ-2022 и оба завершила вничью (с Казахстаном - 2:2 и Францией - 1:1).