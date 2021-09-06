Украинская женская бригада судей блестяще отработала на отборочном матче Чемпионата мира-2022

Екатерина Монзуль держала нить матча Румыния - Лихтенштейн в своих руках.

Украинская женская бригада судей блестяще отработала на отборочном матче Чемпионата мира-2022
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

Матч 5-го тура отборочного цикла Чемпионата мира-2022 между сборными Румынии и Лихтенштейна в Бухаресте завершился уверенной победой хозяев - 2:0.

Отметим, что поединок на стадионе "Национал" доверено было проработать украинской бригаде судей во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях ей помогали Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром была Людмила Тельбух, Арбитр VAR - Евгений Арановский, его ассистент - Виктор Матяш.

Монзуль уверенно контролировала ход поединка. За весь матч было показано только одно предупреждение.

Добавим, что эта победа сохранила шансы румынам побороться за путевку на ЧМ-2022. В активе подчиненных Мирела Рэдо стало 9 очков, и они на 1 очко отстают от второго места, которое оккупировала команда Армении.

А возглавляет европейскую группу J сборная Германии (12 очков).

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