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2021-09-03
Украинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпионом
Денису не было равных в заплыве на 200 метров вольным стилем.
Денис Остапченко
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Токийский паралимпийский бассейн оказывается счастливым для украинских пловцов. Копилка сборной Украины пополнилась еще одним "золотом".
Медаль высшей пробы завоевал Денис Остапченко. Украинцу не было равных в заплыве на дистанции 200 м вольным стилем (класс - S3).
Еще один представитель Украины Сергей Паламарчук финишировал на 8-й позиции.
Напомним, что это уже третья медаль Остапченко на Играх-2020. Ранее Денис завоевал серебряную и бронзовую медали, став таким образом полным кавалером токийской Паралимпиады.