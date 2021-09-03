Украинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпионом

Денису не было равных в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Токийский паралимпийский бассейн оказывается счастливым для украинских пловцов. Копилка сборной Украины пополнилась еще одним "золотом".

Медаль высшей пробы завоевал Денис Остапченко. Украинцу не было равных в заплыве на дистанции 200 м вольным стилем (класс - S3).

Еще один представитель Украины Сергей Паламарчук финишировал на 8-й позиции.

Напомним, что это уже третья медаль Остапченко на Играх-2020. Ранее Денис завоевал серебряную и бронзовую медали, став таким образом полным кавалером токийской Паралимпиады.