Украинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпионом

Денису не было равных в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Украинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпионом
Денис Остапченко
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Токийский паралимпийский бассейн оказывается счастливым для украинских пловцов. Копилка сборной Украины пополнилась еще одним "золотом".

Медаль высшей пробы завоевал Денис Остапченко. Украинцу не было равных в заплыве на дистанции 200 м вольным стилем (класс - S3).

Еще один представитель Украины Сергей Паламарчук финишировал на 8-й позиции.

Напомним, что это уже третья медаль Остапченко на Играх-2020. Ранее Денис завоевал серебряную и бронзовую медали, став таким образом полным кавалером токийской Паралимпиады.

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