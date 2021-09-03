Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020

А всего у Максима 7 медалей Токио.

Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020
Максим Крипак
Фото: vecherniy.kharkov.ua

В десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио состоялся финальный заплыв по комплексному плаванию на 200 метров среди мужчин (класс - SM10), который выиграл украинец Максим Крыпак.

Теперь уже 5-кратный паралимпийский чемпион Токио ровно на 2 секунды опередил серебряного призера Стефано Раймонди из Италии.

"Бронза" - у представителя Нидерландов Басса Текке.

Напомним, кроме 5 наград высшей пробы, на счету Крыпака в Токио еще 1 серебро и 1 бронза.

Результаты заплыва.

  1. Максим Крыпак (Украина) - 2.05.68

  2. Стефано Раймонд (Италия) - 2.07.68

  3. Бас Теккен (Нидерланды) - 2.11.39.

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