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2021-09-03
Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020
А всего у Максима 7 медалей Токио.
Максим Крипак
Фото: vecherniy.kharkov.ua
В десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио состоялся финальный заплыв по комплексному плаванию на 200 метров среди мужчин (класс - SM10), который выиграл украинец Максим Крыпак.
Теперь уже 5-кратный паралимпийский чемпион Токио ровно на 2 секунды опередил серебряного призера Стефано Раймонди из Италии.
"Бронза" - у представителя Нидерландов Басса Текке.
Напомним, кроме 5 наград высшей пробы, на счету Крыпака в Токио еще 1 серебро и 1 бронза.
Результаты заплыва.
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Максим Крыпак (Украина) - 2.05.68
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Стефано Раймонд (Италия) - 2.07.68
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Бас Теккен (Нидерланды) - 2.11.39.