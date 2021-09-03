Знаменитый украинский боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной по имени Татьяна. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Лучший боксер Украины по прозвищу Полтавский Танк, судя по постам в социальных сетях, просто обожает и называет ее Танюшенька. Ранее в Инстаграм 26-летний спортсмен Александр Хижняк трогательно поздравлял с Днем рождения. Боксер отметил, что для него большое счастье знать, что она есть.

"Я никогда не перестану удивляться твоим доброте, женственности, трудолюбию, твоей внутренней и внешней красоте! Пусть Боженька хранит тебя всегда! Большое счастье знать, что ты есть!" – написал Полтавский Танк, обращаясь к избраннице.

Отметим, что избранница Александра Хижняка Татьяна Шестакова – девушка не из пугливых. Красавица из Полтавы увлекается серфингом и большим теннисом. Татьяна окончила в 2019 году Высшую школу экономики в польском Быдгоще по специальности "Туризм и отельный бизнес".

После возвращения в родную Полтаву Шестакова стала студенткой местного педагогического университета им. Короленко. Татьяна изучает журналистику и филологию.

Сообщение о свадьбе Александра Хижняка и Татьяны Шестаковой появилось почти сразу после того, как боксер вернулся из Японии. На Олимпиаде в Токио Полтавский Танк был очень близок к золотой медали, не хватило совсем чуть-чуть. Украинский боксер привез из Токио "серебро".

Напомним, известный украинский шоумен Дядя Жора женился во второй раз. Неожиданная свадьба смутила и удивила, но очень порадовала фанатов артиста.