Боксер Александр Хижняк женился

Знаменитый украинский боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной по имени Татьяна. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Лучший боксер Украины Хижняк женился на красавице из Полтавы: фото счастливой пары

Лучший боксер Украины по прозвищу Полтавский Танк, судя по постам в социальных сетях, просто обожает и называет ее Танюшенька. Ранее в Инстаграм 26-летний спортсмен Александр Хижняк трогательно поздравлял с Днем рождения. Боксер отметил, что для него большое счастье знать, что она есть.

"Я никогда не перестану удивляться твоим доброте, женственности, трудолюбию, твоей внутренней и внешней красоте! Пусть Боженька хранит тебя всегда! Большое счастье знать, что ты есть!" – написал Полтавский Танк, обращаясь к избраннице.

Отметим, что избранница Александра Хижняка Татьяна Шестакова – девушка не из пугливых. Красавица из Полтавы увлекается серфингом и большим теннисом. Татьяна окончила в 2019 году Высшую школу экономики в польском Быдгоще по специальности "Туризм и отельный бизнес".

Лучший боксер Украины Хижняк женился на красавице из Полтавы: фото счастливой пары

После возвращения в родную Полтаву Шестакова стала студенткой местного педагогического университета им. Короленко. Татьяна изучает журналистику и филологию.

Сообщение о свадьбе Александра Хижняка и Татьяны Шестаковой появилось почти сразу после того, как боксер вернулся из Японии. На Олимпиаде в Токио Полтавский Танк был очень близок к золотой медали, не хватило совсем чуть-чуть. Украинский боксер привез из Токио "серебро".

Напомним, известный украинский шоумен Дядя Жора женился во второй раз. Неожиданная свадьба смутила и удивила, но очень порадовала фанатов артиста.


Шевченко Лилия, Тудей

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