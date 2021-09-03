На Паралимпиаде-2020 Украина завоевала второе "золото" в женском толкании ядра

На Паралимпиаде в Токио 32-летняя украинка Мария Помазан из Запорожья с результатом 12,24 метров выиграла соревнования по толканию ядра в классе F35 (люди с нарушениями координации, люди с церебральным параличом).

Для Марии это четвертая награда Паралимпиад. В Лондоне-2012 она выиграла "золото" в этой дисциплине и "серебро" в метании диска. В Рио-2016 она стала вице-чемпионкою в толкании ядра.

Накануне в секторе по толканию ядра сидя паралимпийской чемпионкой с результатом 7,61 м стала украинка Анастасия Москаленко.

Отметим, что сейчас в активе Украины 77 медалей: 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.