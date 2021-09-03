Загребальный с рекордом Европы выиграл "золото" Паралимпиады-2020

Владиславу не было равных в секторе прыжков в длину.

Владислав Загребальный
Фото: dv-gazeta.info
Владислав Загребальный

Уроженец Днепра Владислав Загребельный в секторе прыжков в длину выиграл для Украины золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Украинец в классе Т37 (люди с нарушениями координации) установил рекорд Европы, прыгнув на 6,59 метров.

Серебряный призер из Аргентины проиграл ему 15 см, а бронзовый и совсем больше полметра.

Напомним, что на Паралимпиаде-2016 в Рио Загребельный стал лишь четвертым.

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