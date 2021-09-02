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2021-09-02
Украина завоевала 17-ю золотую медаль Паралимпиады-2020
Чемпионкой стала Анастасия Москаленко.
Анастасія Москаленко
Фото: isport.ua
На Паралимпиаде в Токио завершились очередные соревнования в секторе по толканию ядра сидя.
Паралимпийской чемпионкой в данной дисциплине с результатом 7,61 м стала украинка Анастасия Москаленко.
Второе место заняла представительница Польши Роза Козаковская (7,37 м), а замкнула пьедестал Евгения Галактонова, которая представляет Паралимпийский комитет РоSSии (6,80 м).
Добавим, что для Москаленко это вторая медаль Игр-2020 - ранее Анастасия стала вице-чемпионкой в метании булавы.