Украинец Крыпак стал 3-кратным паралимпийским чемпионом Токио 2020

На этот раз Максиму покорилась 400-метровая дистанция свободным стилем.

Максим Крыпак стал 3-кратным чемпионом Паралимпиады в Токио.

На дистанции 400 метров вольным стилем (в классе S10) 26-летний украинский пловец выплыл из 4-х минут и показал время 3:59,62 секунды.

Вторым на финише с большим отрывом был голландец Бас Таккен. Третьим стал Томас Галлагер из Австралии.

Ранее Крыпак выиграл "золото" текущей Паралимпиады на дистанции в четыре раза короче, а также баттерфляем на 100-метровке. Кроме того, на счету Максима "серебро" на 50-метровке вольным стилем и "бронза" в мужской эстафете.

Сегодняшнее "золото" Крыпака стало для Украины 16-м в Токио.

Добавим, что 24-летняя Яна Бережная выиграла "бронзу" на дистанции 100 метров брассом (в классе SB11).

Чемпионкой стала Каролина Пелендриту с Кипра, второе место заняла китаянка Ма Цзиа.