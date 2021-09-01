Трусов принес Украине 14-ю золотую медаль Паралимпиады-2020

Для Андрея это второе "золото" Игр в Токио.

Фото: Facebook Андрей Трусов

На Паралимпийских играх в Токио Андрей Трусов выиграл золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем (в классе S7).

Андрей, вчера также выиграл "золото" в 100-метровке на спине, сегодня проплыл дистанцию за 27,43 секунды.

Его соотечественник Евгений Бородайко в этом же заплыве приплыл к финишу третьим.

Украина преодолела отметку в шесть десятков по завоеванным медалям и занимает пятое место в медальном зачете - 14/30/18.