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2021-09-01
Трусов принес Украине 14-ю золотую медаль Паралимпиады-2020
Для Андрея это второе "золото" Игр в Токио.
Фото: Facebook
Андрей Трусов
На Паралимпийских играх в Токио Андрей Трусов выиграл золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем (в классе S7).
Андрей, вчера также выиграл "золото" в 100-метровке на спине, сегодня проплыл дистанцию за 27,43 секунды.
Его соотечественник Евгений Бородайко в этом же заплыве приплыл к финишу третьим.
Украина преодолела отметку в шесть десятков по завоеванным медалям и занимает пятое место в медальном зачете - 14/30/18.