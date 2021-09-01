Крипак с мировым рекордом принес Украине 13-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио

Для Максима это четвертая награда Игр-2020.

Крипак с мировым рекордом принес Украине 13-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио
Максим Кріпак
Фото: vecherniy.kharkov.ua

В рамках Паралимпийских игр-2020 в Токио украинец Максим Крипак с мировым рекордом выиграл финал заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем (S10).

Второе место занял итальянец Стефано Раймонд, а тройку лучших замкнул представитель Австралии Кол Пирс.

Для Максима это уже четвертая медаль Паралимпиады в Токио. До этого он завоевывал "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем, "серебро" на дистанции вдвое короче и "бронзу" - в эстафете 4х100 метров.

Результаты заплыва.

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