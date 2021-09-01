Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2020

Количество наград украинцев на Играх приближается к шести десятков.

Украина завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2020
Максим Веракса
Фото: paralympic.org.ua

На Паралимпийских играх-2020, которые проходят в Токио, копилка сборной Украины пополнилась очередными медалями.

37-летний пловец Максим Веракса завоевал "серебро" в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12.

Для Максима это вторая медаль в Токио-2020. Ранее он стал бронзовым призером на дистанции вдвое короче.

Еще одну медаль аналогичной достоинства, в шоссейной велогонке на 32 километра с раздельным стартом в классе С5 (спортсмены с незначительными повреждениями) принес 34-летний Егор Дементьев.

Для Дементьева это шестая медаль Паралимпиад. 4-кратный паралимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в Токио-2020 он раньше стал бронзовым призером в гонке преследования (велотрек) на 4000 метров.

Кроме того, в комплексном плавании на 200 метров в классе SM14 25-летний Василий Крайник завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что в данный момент в копилке Украины 57 медалей: 12 золотых, 30 серебряных и 15 бронзовых.

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