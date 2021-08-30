Украинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом

Андрей не знал себе равных в заплыве на 100 метров на спине.

Фото: Facebook Андрей Трусов Андрей Трусов с результатом 1,08.14 завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине. Попутно украинец установил мировой рекорд. Отметим, что ранее рекорд принадлежал также нашему соотечественнику Богдану Гриненко - 1,08.92. В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым. Паралимпиада-2020. Плавание. 100 м на спине. Мужчины, класс S7. Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14 Пипо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83 Марк Маляр (Израиль) - 1,10.08 ... 5. Евгений Богодайко (Украина) - 1,11.57