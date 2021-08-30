Украинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом

Андрей не знал себе равных в заплыве на 100 метров на спине.

Андрей Трусов
Фото: Facebook
Андрей Трусов

Андрей Трусов с результатом 1,08.14 завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Попутно украинец установил мировой рекорд.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал также нашему соотечественнику Богдану Гриненко - 1,08.92.

В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым.

Паралимпиада-2020. Плавание. 100 м на спине. Мужчины, класс S7.

  1. Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14

  2. Пипо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83

  3. Марк Маляр (Израиль) - 1,10.08

...

  • 5. Евгений Богодайко (Украина) - 1,11.57

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