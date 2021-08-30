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2021-08-30
Украинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом
Андрей не знал себе равных в заплыве на 100 метров на спине.
Фото: Facebook
Андрей Трусов
Андрей Трусов с результатом 1,08.14 завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине.
Попутно украинец установил мировой рекорд.
Отметим, что ранее рекорд принадлежал также нашему соотечественнику Богдану Гриненко - 1,08.92.
В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым.
Паралимпиада-2020. Плавание. 100 м на спине. Мужчины, класс S7.
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Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14
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Пипо Карломаньо (Аргентина) - 1,08.83
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Марк Маляр (Израиль) - 1,10.08
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5. Евгений Богодайко (Украина) - 1,11.57