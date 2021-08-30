Украина завоевала "золото" и "серебро" Паралимпиады-2020 в настольном теннисе

Еще две медали в копилку нашей сборной.

Фото: tabletennis.org.ua/ Марина Литовченко

На Паралимпиаде в Токио сборная Украины не останавливается в завоевании медалей. В очередной соревновательный день нас порадовали представители настольного тенниса.

Золотую награду в данной дисциплине завоевала Марина Литовченко, обыграв представительницу РоSSийского паралимпийского комитета Малиак Алиеву (3:0).

Еще одну медаль, серебряную, завоевал Виктор Дидюх, уступивший в финале китайскому спортсмену Шаи Джао (1:3).