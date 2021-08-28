Белорусская бегунья Тимановская продала свою серебряную медаль Европейских игр за $21 тысячу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на eBay свою серебряную медаль из Европейских игр-2019, которые проходили в Минске, за 21 тысячу долларов. Деньги она передаст в поддержку спортсменов.

Об этом сообщает белорусский "Фонд спортивной солидарности".

Тимановская выставила на продажу медаль за забег на 100 метров среди женщин. Начальная цена лота была 5 тысяч долларов (130 тысяч гривен). Кто приобрел награду, не разглашается.

"Даже не ожидала, что ее приобретут за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться", - сказала Тимановская.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Через два дня белорусская делегация отстранила ее от дальнейшего участия в Олимпиаде "по медицинским показаниям" и попыталась отправить самолетом в Минск, что повлекло международный скандал.

Спортсменку не удалось вывезти из Токио благодаря огласке и вмешательству местной полиции. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и полетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации и выслали из Олимпийской деревни в Токио.

Обстоятельства конфликта расследует МОК.