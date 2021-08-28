Пловчиха Стеценко завоевала для Украины третье золото на Паралимпиаде в Токио

Пловчиха Анна Стеценко получила для Украины третью золотую медаль на Паралимпийских Играх в Токио - она первой преодолела дистанцию 400 метров вольным стилем.

Об этом сообщает "Суспильне".

Стеценко в квалификации показала лучшее время - 4:31.51 минуты.

Главной соперницею Стеценко на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли - бронзовый призер чемпионата мира.

Стеценко начала выступление в финале четвертой, но постепенно начала подниматься вперед. Джилли, зато лидировала долгое время, но впоследствии стала терять силы. Однако, украинка все же опередила Джилли и начала наращивать преимущество.

Плавание. 400 метров, свободный стиль. Класс - S13

АннаСтеценко (Украина) - 4:23.92 минуты;

Карлотта Джилли (Италия) - 4:26.14 мин;

Катя Дедекинд (Австралия) - 4:35.87 мин.

Медаль Стеценко стала 20-й для Украины на Паралимпийских Играх в Токио, и - третьей золотой. Ранее "золото" также получили пловчиха Елизавета Мерешко и пауэрлифтерша Марьяна Шевчук.

Напомним, 29-летняя Анна Стеценко - уроженка Соледара Донецкой области, воспитанница спортклуба "Артемсоль". Занимается плаванием в Днепропетровском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт». Мастер спорта Украины международного класса. До сих пор она имела в активе четыре паралимпийские награды, из них три золотые (все полученные в Рио-2016).