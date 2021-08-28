Пловчиха Стеценко завоевала для Украины третье золото на Паралимпиаде в Токио

Она первой преодолела дистанцию 400 метров вольным стилем.

Пловчиха Стеценко завоевала для Украины третье золото на Паралимпиаде в Токио
Анна Стеценко
Фото: champion.com.ua

Пловчиха Анна Стеценко получила для Украины третью золотую медаль на Паралимпийских Играх в Токио - она первой преодолела дистанцию 400 метров вольным стилем.

Об этом сообщает "Суспильне".

Стеценко в квалификации показала лучшее время - 4:31.51 минуты.

Главной соперницею Стеценко на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли - бронзовый призер чемпионата мира.

Стеценко начала выступление в финале четвертой, но постепенно начала подниматься вперед. Джилли, зато лидировала долгое время, но впоследствии стала терять силы. Однако, украинка все же опередила Джилли и начала наращивать преимущество.

Плавание. 400 метров, свободный стиль. Класс - S13

  • АннаСтеценко (Украина) - 4:23.92 минуты;

  • Карлотта Джилли (Италия) - 4:26.14 мин;

  • Катя Дедекинд (Австралия) - 4:35.87 мин.

Медаль Стеценко стала 20-й для Украины на Паралимпийских Играх в Токио, и - третьей золотой. Ранее "золото" также получили пловчиха Елизавета Мерешко и пауэрлифтерша Марьяна Шевчук.

Напомним, 29-летняя Анна Стеценко - уроженка Соледара Донецкой области, воспитанница спортклуба "Артемсоль". Занимается плаванием в Днепропетровском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт». Мастер спорта Украины международного класса. До сих пор она имела в активе четыре паралимпийские награды, из них три золотые (все полученные в Рио-2016).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В чемпионате Франции на матче "Ницца" - "Марсель" фаны прорвались на поле и угрожали игрокам "Марселя"В чемпионате Франции на матче "Ницца" - "Марсель" фаны прорвались на поле и угрожали игрокам "Марселя"
Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрдCимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд
"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов
Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. ФутболПеред отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. Футбол
"Реал" сделал ПСЖ первое предложение по трансферу Мбаппе. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украина получила вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2020Украина получила вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2020
Определился соперник женской сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболуОпределился соперник женской сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболу
Украина завоевала первую золотую медаль Паралимпиады-2020Украина завоевала первую золотую медаль Паралимпиады-2020
Петраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. ФутболПетраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. Футбол
Украинец Коль завоевал для Украины первое "серебро" Паралимпиады-2020Украинец Коль завоевал для Украины первое "серебро" Паралимпиады-2020
Украина завоевала первую медаль Паралимпиады в ТокиоУкраина завоевала первую медаль Паралимпиады в Токио
Женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболуЖенская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
В Токио открылись Паралимпийские игры. В Токио открылись Паралимпийские игры.
Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. ФутболПеред отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. Футбол
Помощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины. ФутболПомощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости