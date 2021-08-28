Украина получила вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2020

Ее принесла пауэрлифтерша Марьяна Шевчук.

Украина получила вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2020
Фото: Суспільне

Украинская пауэрлифтерша Марьяна Шевчук получила вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Выступая в весе до 55 кг, она подняла 125 кг, пишет "Суспильне".

Ее ближайшие соперницы из КНР и Турции преодолели вес в 118 и 117 кг.

"Однако со второй попыткой Шевчук не справилась - 128 кг ей не покорились. Китайская и турецкая пауэрлифтершы подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, одолев 124 кг. Однако первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского "золота". Украинка еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась", - отметили журналисты.

25 августа Украина завоевала первую золотую медаль Паралимпиады-2020. Чемпионкой стала украинка Елизавета Мерешко, которая установила паралимпийский рекорд на этой дистанции, обойдя предварительную рекордсменку Элизабет Маркс из США (которая также побила свой предыдущий рекорд).

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