"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по группе Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка турнира.
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
32 команды были разделены на 8 групп.
Украина на данной стадии турнира представлена двумя командами - чемпионом страны киевским "Динамо", которое непосредственно попало в групповой этап, и вице-чемпионом донецким "Шахтером", который пробился через квалификацию.
В итоге, в группу к киевлянам попали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".
Соперники "Шахтера" хорошо "горнякам" знакомы. В прошлом розыгрыше "Реал" и "Интер" также играли с "Шахтером" в одной группе, плюс команда украинца Юрия Вернидуба "Шериф".
Определилась одна "группа смерти" - это В, в которой сосредоточены "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту" и "Милан", а также "группа жизни" - в которой из квартета "Лилль", "Севилья", "Зальцбург" и "Вольфсбург" равные шансы на выход в 1/8 финала имеет каждая из команд. Возможно, немного "равнее" шансы у испанского клуба.
Группа A
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Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
Лейпциг
-
Брюгге
Группа B
-
Атлетико
-
Ливерпуль
-
Порту
-
Милан
Группа C
-
Спортинг
-
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
Бешикташ
Группа D
-
Интер
-
Реал
-
Шахтер
-
Шериф
Группа E
-
Бавария
-
Барселона
-
Бенфика
-
Динамо
Группа F
-
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
Янг Бойз
Группа G
-
Лилль
-
Севилья
-
Зальцбург
-
Вольфсбург
Группа H
-
Челси
-
Ювентус
-
Зенит
-
Мальме.
Расписание будет объявлено позже, но дать уже согласованы.
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Тур 1: 14-15 сентября
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Тур 2: 28-29 сентября
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Тур 3: 19-20 октября
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тур 4: 2-3 ноября
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тур 5: 23-24 ноября
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тур 6: 7-8 декабря.