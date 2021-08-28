"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по группе Лиги чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

32 команды были разделены на 8 групп.

Украина на данной стадии турнира представлена двумя командами - чемпионом страны киевским "Динамо", которое непосредственно попало в групповой этап, и вице-чемпионом донецким "Шахтером", который пробился через квалификацию.

В итоге, в группу к киевлянам попали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

Соперники "Шахтера" хорошо "горнякам" знакомы. В прошлом розыгрыше "Реал" и "Интер" также играли с "Шахтером" в одной группе, плюс команда украинца Юрия Вернидуба "Шериф".

Определилась одна "группа смерти" - это В, в которой сосредоточены "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту" и "Милан", а также "группа жизни" - в которой из квартета "Лилль", "Севилья", "Зальцбург" и "Вольфсбург" равные шансы на выход в 1/8 финала имеет каждая из команд. Возможно, немного "равнее" шансы у испанского клуба.

Группа A

Манчестер Сити

ПСЖ

Лейпциг

Брюгге

Группа B

Атлетико

Ливерпуль

Порту

Милан

Группа C

Спортинг

Боруссия Дортмунд

Аякс

Бешикташ

Группа D

Интер

Реал

Шахтер

Шериф

Группа E

Бавария

Барселона

Бенфика

Динамо

Группа F

Вильярреал

Манчестер Юнайтед

Аталанта

Янг Бойз

Группа G

Лилль

Севилья

Зальцбург

Вольфсбург

Группа H

Челси

Ювентус

Зенит

Мальме.

Расписание будет объявлено позже, но дать уже согласованы.