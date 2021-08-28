"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по группе Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка турнира.

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

32 команды были разделены на 8 групп.

Украина на данной стадии турнира представлена двумя командами - чемпионом страны киевским "Динамо", которое непосредственно попало в групповой этап, и вице-чемпионом донецким "Шахтером", который пробился через квалификацию.

В итоге, в группу к киевлянам попали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

Соперники "Шахтера" хорошо "горнякам" знакомы. В прошлом розыгрыше "Реал" и "Интер" также играли с "Шахтером" в одной группе, плюс команда украинца Юрия Вернидуба "Шериф".

Определилась одна "группа смерти" - это В, в которой сосредоточены "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту" и "Милан", а также "группа жизни" - в которой из квартета "Лилль", "Севилья", "Зальцбург" и "Вольфсбург" равные шансы на выход в 1/8 финала имеет каждая из команд. Возможно, немного "равнее" шансы у испанского клуба.

Группа A

  • Манчестер Сити

  • ПСЖ

  • Лейпциг

  • Брюгге

Группа B

  • Атлетико

  • Ливерпуль

  • Порту

  • Милан

Группа C

  • Спортинг

  • Боруссия Дортмунд

  • Аякс

  • Бешикташ

Группа D

  • Интер

  • Реал

  • Шахтер

  • Шериф

Группа E

  • Бавария

  • Барселона

  • Бенфика

  • Динамо

Группа F

  • Вильярреал

  • Манчестер Юнайтед

  • Аталанта

  • Янг Бойз

Группа G

  • Лилль

  • Севилья

  • Зальцбург

  • Вольфсбург

Группа H

  • Челси

  • Ювентус

  • Зенит

  • Мальме.

Расписание будет объявлено позже, но дать уже согласованы.

  • Тур 1: 14-15 сентября

  • Тур 2: 28-29 сентября

  • Тур 3: 19-20 октября

  • тур 4: 2-3 ноября

  • тур 5: 23-24 ноября

  • тур 6: 7-8 декабря.

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