Вице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги. Футбол

Евгений Красников обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой прекратить попытки дискредитировать харьковский клуб.

Вице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги
Євген Красніков
Фото: dynamo.kiev.ua

Матч пятого тура Первой лиги с участием "Металлиста" снова оказался в эпицентре судейского скандала.

На этот раз в роли пострадавших выступил киевский клуб "Оболонь", который опубликовал письмо на имя президента УАФ Андрея Павелко и главы ПФЛ Александра Каденко, в котором выразил недовольство судейством арбитра Геннадия Серпутько, назвав его "изнасилованием украинского футбола".

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников не согласен с таким выводом руководства киевского клуба. Более того, Красников обратился к той самой инстанции с просьбой жестко пресечь попытки дискредитировать харьковский клуб.

"С начала чемпионата наши соперники, а именно "Альянс" и "Оболонь", публично пытаются опорочить честное имя футбольного клуба "Металлист". Я обращаюсь к руководству Украинской ассоциации футбола и Профессиональной футбольной лиги не оставлять данные слова без внимания.

После нашей игры с "Альянсом" клуб с Липовой Долины сделал массу заявлений о предвзятом судействе, о том, что они снимаются с чемпионата, высказались о каком-то изнасиловании.

Сегодня еще один клуб пожаловался на изнасилование", - цитирует функционера пресс-служба "Металлиста".

"Действия арбитра матча "Альянс" - "Металлист" были признаны на 100% верными, а голословные обвинения и попытки шантажа остались без внимания. Сегодня такую же позицию, как "Альянс", занимает "Оболонь".

Обращаюсь к вам с просьбой жестко пресечь попытки дискредитации ФК "Металлист". Руководству же футбольных клубов "Оболонь" и "Альянс" рекомендую достойно воспринимать заслуженные поражения, а не сваливать на судей, изнасилования и т.п.", - добавил Красников.

Уже послезавтра "Металлист" сыграет на выезде с "Волынью".

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