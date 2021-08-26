Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"

Вслед за "Альянсом" это сделала "Оболонь".

Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"
Фото: ФК "Металіст"

Киевская "Оболонь" на своем официальном сайте опубликовала письмо на имя президента УАФ Андрея Павелко и главы ПФЛ Александра Каденко. В нем клуб выразил недовольство судейством арбитра Геннадия Серпутько матча 5-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:3).

"То, что произошло 22 августа 2021 года в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК "Металлист" (Харьков) и ФК "Оболонь" (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., который на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба "Оболонь", но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК "Металлист".

Статистика впечатляющая: за пять туров чемпионата Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников "Металлиста" и четыре удаления", - говорится в открытом письме.

"Мы понимаем, что многие ждут возвращения ФК "Металлист" в высший дивизион украинского футбола, но призываем к честности и соблюдения спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением также хотим поддержать украинских болельщиков, и в том числе болельщиков ФК "Металлист", которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, который происходит на футбольном поле. Они не хотят, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные скандирования с трибун, подобные тем, что звучали в адрес бывшего ФК "Металлист", - уверены авторы письма.

"Но записка, которую передали нам болельщики ФК "Металлист" в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ придерживаться честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников чемпионата и их болельщиков.

ФК "Оболонь" и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги", - высказало сдержанный оптимизм руководство "Оболони".

Напомним, президент еще одного клуба Первой лиги "Альянса" назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола".

Добавим, что "Металлист" единолично возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея после 5 матчей 100-процентный результат.



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