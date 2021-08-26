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2021-08-26
Украинские силачи установили мировой рекорд, протащив 285-тонный самолет "Мрия"
Достижение посвящено 30-летию независимости Украины.
Фото: Апостроф
В Киеве на аэродроме "Антонов" 8 украинских силачей установили новый мировой рекорд, сообщает xsport.ua.
Атлеты сдвинулись с места и протащили на 4 метра и 30 сантиметров крупнейший в мире грузовой самолет Ан-255 "Мрия", приблизительный вес которого без горючего - 285 тонн. На установление рекорда атлеты потратили 1 минуту и 13 секунд.
Рекорд приурочили к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".