Украинские силачи установили мировой рекорд, протащив 285-тонный самолет "Мрия"

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В Киеве на аэродроме "Антонов" 8 украинских силачей установили новый мировой рекорд, сообщает xsport.ua.

Атлеты сдвинулись с места и протащили на 4 метра и 30 сантиметров крупнейший в мире грузовой самолет Ан-255 "Мрия", приблизительный вес которого без горючего - 285 тонн. На установление рекорда атлеты потратили 1 минуту и 13 секунд.

Рекорд приурочили к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".