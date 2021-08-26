Проценко стал призером этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украинцу в Лозанне покорилась планка на высоте 2,27 метра.

Проценко стал призером этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Андрій Проценко
Фото: Bob Strong/UPI

Накануне украинский легкоатлет Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, сообщает isport.ua.

Проценко показал результат 2,27 м и проиграл американцу Шелби Макьюэну по количеству попыток на предыдущих высотах. Выиграл соревнования россиянин Илья Иванюк, который выступает как атлет с нейтральным статусом - он взял планку 2,30 м.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Проценко неожиданно не смог пройти в финал.

Сегодня на этапе в Лозанне для украинских спортсменов основной день. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко выступят в секторе для прыжков в высоту, Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - в беге на 400 метров с барьерами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В чемпионате Франции на матче "Ницца" - "Марсель" фаны прорвались на поле и угрожали игрокам "Марселя"В чемпионате Франции на матче "Ницца" - "Марсель" фаны прорвались на поле и угрожали игрокам "Марселя"
С фасада "Олимпийского" демонтировали баннеры с фотографиями легенд "Динамо"С фасада "Олимпийского" демонтировали баннеры с фотографиями легенд "Динамо"
"Реал" сделал ПСЖ первое предложение по трансферу Мбаппе. Футбол
Без Месси и Роналду: УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока сезона. ФутболБез Месси и Роналду: УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока сезона. Футбол
Украина неудачно стартовала на женском чемпионате Европы по волейболуУкраина неудачно стартовала на женском чемпионате Европы по волейболу
Блок рекламы


Похожие новости
Вице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги. ФутболВице-президент "Металлиста" жестко отреагировал на письмо руководства "Оболони" относительно судейства матча Первой лиги. Футбол
Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"Уже второй клуб Первой лиги назвал судейство матча против "Металлиста" "изнасилованием украинского футбола"
Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрдCимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд
Определились все корзины жеребьевки Лиги чемпионовОпределились все корзины жеребьевки Лиги чемпионов
Украинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. ФутболУкраинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол
"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов
РоSSийскую олимпийскую чемпионку Токио-2020 не пустили в США для участия в этапе Бриллиантовой лигиРоSSийскую олимпийскую чемпионку Токио-2020 не пустили в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги
Украинец Аникеев выиграл финал у роSSиянина и стал чемпионом Европы по шашкам-64Украинец Аникеев выиграл финал у роSSиянина и стал чемпионом Европы по шашкам-64
Молдавский клуб украинца Вернидуба разгромил "Динамо" Загреб в первом матче плей-офф Лиги чемпионовМолдавский клуб украинца Вернидуба разгромил "Динамо" Загреб в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
"Шахтеру" осталось сделать полшага, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол"Шахтеру" осталось сделать полшага, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости