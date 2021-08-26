Проценко стал призером этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Накануне украинский легкоатлет Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, сообщает isport.ua.

Проценко показал результат 2,27 м и проиграл американцу Шелби Макьюэну по количеству попыток на предыдущих высотах. Выиграл соревнования россиянин Илья Иванюк, который выступает как атлет с нейтральным статусом - он взял планку 2,30 м.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Проценко неожиданно не смог пройти в финал.

Сегодня на этапе в Лозанне для украинских спортсменов основной день. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко выступят в секторе для прыжков в высоту, Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - в беге на 400 метров с барьерами.