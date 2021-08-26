Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд

Чемпион Испании продолжает укрепляться.

Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд
Діего Сімеоне
Фото: Скриншот с трансляции

Накануне чемпион Испании мадридский "Атлетико" оформил трансфер форварда "Герты" Матеуса Куньи.

Трансфер 22-летнего бразильца обошелся "матрасникам" в 30 млн евро.

Таким образом, расходы столичного клуба на новых игроков при Диего Симеоне превысили 1 млрд евро.

Отметим, по данным авторитетного портала Transfermarkt, до перехода Куньи расходы "Атлетико" при Симеоне составляли 985 млн евро.

Аргентинский специалист стал шестым в мире, кто потратил на трансферы более миллиарда евро. Опережают его только Жозе Моуриньо (1,76 млрд), Хосеп Гвардиола (1,59 млрд), Карло Анчелотти (1,37 млрд), Мануэль Пеллегрини (1,16 млрд) и Массимилиано Аллегри (1,06 млрд).

Для того, чтобы сбросить Аллегри с пятого места, Симеоне нужно потратить еще 45,01 млн евро. В условиях коронавируса сделать это во время остатка летнего трансферного окна "Атлетико" будет проблематично.

Напомним, Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридская команда завоевала восемь трофеев, включая по два титула чемпиона Ла Лиги (2013/14 и 2020/21), Лиги Европы (2011/12 и 2017/18) и обладателя Суперкубка УЕФА (2012 и 2018).

Добавим, что после стартовых двух туров Ла Лиги мадридцы вместе с "Севильей" со 100-процентным показателем возглавляют турнирную таблицу.

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