Определились все корзины жеребьевки Лиги чемпионов

Сегодня в Стамбуле в 19:00 по Киеву состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Украина в этом сезоне будет представлена двумя командами - "Динамо" попало сразу в группу, как чемпион страны, а "Шахтер" сумел преодолеть два раунда квалификации, в последнем из которых обыграл по сумме двух встреч "Монако".

Стали известны корзины перед жеребьевкой группового этапа. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии).

Остальные команды распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом.

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.