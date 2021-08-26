Определился соперник женской сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу узнала соперника в 1/8 финала Евроволей-2021.

За право выйти в четвертьфинал подопечные Владимира Орлова сразятся с командой Польши , которая финишировала второй в группе B, получив 4 победы в 5-ти матчах.

В свою очередь, украинки с тремя победами заняли третье место в группе D.

Матч Польша - Украина состоится 29 августа. Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем пары Турция - Чехия. Все эти игры пройдут в Пловдиве.

Напомним, женская сборная Украины впервые с 2001 года вышла в плей-офф европейского первенства.