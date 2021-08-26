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2021-08-26
"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов
See you soon.
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Выход в групповой этап Лиги чемпионов донецкого "Шахтера" не обошел вниманием чемпион Английской премьер-лиги "Манчестер Сити", который своеобразно отметил это событие.
"До скорой встречи, ребята", - гласит сообщение "Сити" в Твиттере.
See you soon guys! ??— Manchester City (@ManCity)
https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3 August 25, 2021
Напомним, что "горняки" и "горожане" в период с 2017 по 2019 год трижды подряд попадали в одну группу ЛЧ.
Добавим, что жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится уже сегодня вечером.