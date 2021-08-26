"Манчестер Сити" своеобразно поздравил "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Выход в групповой этап Лиги чемпионов донецкого "Шахтера" не обошел вниманием чемпион Английской премьер-лиги "Манчестер Сити", который своеобразно отметил это событие.

"До скорой встречи, ребята", - гласит сообщение "Сити" в Твиттере.

Напомним, что "горняки" и "горожане" в период с 2017 по 2019 год трижды подряд попадали в одну группу ЛЧ.

Добавим, что жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится уже сегодня вечером.