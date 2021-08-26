Де Дзерби после матча с "Монако" заявил, что шахтерские я..ца и сердце не купишь на трансферном рынке. Футбол

На послематчевой встрече с прессой главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби светился от счастья и поделился мыслями о поединке с "Монако" (2:2). При этом признался, что "Шахтер" не собирался отдавать мяч в первом тайме футболистам "Монако".

"Нет, это не было нашим решением. Мы не хотим оставлять мяч даже мадридскому "Реалу". Но если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону.

Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но "Монако" - очень сильная команда. Они создали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель таков: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился.

Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, так как в "Монако" было много голевых шансов. В их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность тоже. Но у нас есть то, чего нет в других командах, - сердце и я..ца. и когда есть сердце и я..ца, можно все делать", - цитирует Де Дзерби пресс-служба "горняков".

"Сегодня не было того матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их несколько странными. У нас были трудности в тот момент. А потом сердце и я..ца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и я...ца это нельзя купить на трансферном рынке.

Что касается Пятова? То я точно не переживал, потому что вижу каждый день, как Пятов тренируется. Он огромный профессионал и всегда это показывает. На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали", - добавил 42-летний итальянский специалист.

"Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это не случайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем "Монако". Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а другие просто говорят", - гордо заявил главный тренер" Шахтера ".