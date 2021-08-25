Украина завоевала первую золотую медаль Паралимпиады-2020

Елизавета Мерешко - паралимпийская чемпионка на дистанции 50 м вольным стилем.

На Паралимпиаде-2020 в Токио состоялся финальный заплыв среди женщин в плавании на 50 метров вольным стилем (класс S6, пловцы с физическими нарушениями среднего уровня).

Чемпионкой стала украинка Елизавета Мерешко, которая установила паралимпийский рекорд на этой дистанции, обойдя предварительную рекордсменку Элизабет Маркс из США (также побила свой предыдущий рекорд).

"Бронза" - у соотечественницы Мерешко Анны Гонтарь.

Добавим, что Виктория Савцова заняла пятое место в этом заплыве.

Отметим, что для Мерешко это пятое "золото" на Паралимпийских играх за всю карьеру.

Результаты заплыва.

Елизавета Мерешко (Украина) - 33,11 с. Элизабет Маркс (США) - 33,15 с. Анна Гонтарь (Украина) - 33,4 с.

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5. Виктория Савцова (Украина) - 33,68 с.