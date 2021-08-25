Защитник "Динамо" предложен роSSийскому клубу, - СМИ

Томаш Кендзёра может сменить УПЛ на РПЛ.

Защитника киевского "Динамо" и сборной Польши Томаша Кендзёру предложили клубу РоSSийской премьер-лиги "Ростов", сообщает sport24.ru.

Отметим, что контракт 27-летнего Кендзёры с киевлянами заканчивается только летом 2024 года.

В прошлом сезоне Томаш провел 40 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Кендзёра был в заявке сборной Польши на Евро-2020, но во всех трех матчах команды на турнире оставался на скамейке запасных.

Добавим, что "Ростов" в прошлом сезоне занял девятое место в РПЛ.