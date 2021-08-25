Новостей.COM ⇒
2021-08-25
Украинец Коль завоевал для Украины первое "серебро" Паралимпиады-2020
Антон Коль специализируется в плавании на спине.
Антон Коль
Фото: скриншот
На Паралимпийских играх-2020, которые накануне стартовали в столице Японии, копилка сборной Украины пополнилась второй медалью.
31-летний пловец Антон Коль стал серебряным призером на 100-метровке на спине в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.
Украинец менее чем на полсекунды уступил представителю Израиля Ияду Шалаби.
Третьим был итальянец Франческо Беттелла.
В 2016 году Коль получил две бронзовые награды на Играх в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50 и 100 метров на спине.
Плавание, 100 метров (спина). Класс S1. Финал.
- Ияд Шалаби (Израиль) - 2: 28.04
- Антон Коль (Украина) - 2: 28.29
- Франческо Беттелла (Италия) - 2: 32.08.