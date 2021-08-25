Украинец Коль завоевал для Украины первое "серебро" Паралимпиады-2020

Антон Коль специализируется в плавании на спине.

На Паралимпийских играх-2020, которые накануне стартовали в столице Японии, копилка сборной Украины пополнилась второй медалью.

31-летний пловец Антон Коль стал серебряным призером на 100-метровке на спине в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.

Украинец менее чем на полсекунды уступил представителю Израиля Ияду Шалаби.

Третьим был итальянец Франческо Беттелла.

В 2016 году Коль получил две бронзовые награды на Играх в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Плавание, 100 метров (спина). Класс S1. Финал.