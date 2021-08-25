Украина завоевала первую медаль Паралимпиады в Токио

На Паралимпийских играх-2020, которые проходят в столице Японии, сборная Украины завоевала первую награду.

И по традиции с Олимпиадой-2020 Украина начала складировать награды с бронзовой медали.

38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус стала бронзовым призером соревнований саблисток на коляске.

В полуфинале Бреус проиграла Нино Тибилашвили из Грузии - 12:15, однако в "бронзовом" финале победила Еву Андреа Гаймаши из Венгрии.

Стоит отметить, что Бреус также получала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Рио-2016.