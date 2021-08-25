Женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Это произошло за тур до завершения группового этапа.

Женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Збірна України
Фото: cev.eu

Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.

Наша команда теоретически могла не попасть в следующую стадию турнира при условии победы румынок над финками со счетом 3:0 или 3:1.

Однако скандинавские волейболистки одержали победу - 3:1, которая оставила румынских волейболисток без шансов на плей-офф.

В свою очередь, в группе D сборная Финляндии сыграла все матчи и заняла пятое место.

По итогам группового раунда в плей-офф выйдут четыре лучшие команды из четырех групп. Украина - третья за один матч до начала плей-офф.

Сегодня в 20:30 по киевскому времени украинки сыграют с Румынией в заключительном матче группового раунда и, независимо от результата, ниже четвертого места не опустятся.

Матчи плей-офф стартуют в субботу, 28 августа. Финал турнира и матч за третье место состоится 4 сентября.

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