Женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Это произошло за тур до завершения группового этапа.
Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.
Наша команда теоретически могла не попасть в следующую стадию турнира при условии победы румынок над финками со счетом 3:0 или 3:1.
Однако скандинавские волейболистки одержали победу - 3:1, которая оставила румынских волейболисток без шансов на плей-офф.
В свою очередь, в группе D сборная Финляндии сыграла все матчи и заняла пятое место.
По итогам группового раунда в плей-офф выйдут четыре лучшие команды из четырех групп. Украина - третья за один матч до начала плей-офф.
Сегодня в 20:30 по киевскому времени украинки сыграют с Румынией в заключительном матче группового раунда и, независимо от результата, ниже четвертого места не опустятся.
Матчи плей-офф стартуют в субботу, 28 августа. Финал турнира и матч за третье место состоится 4 сентября.