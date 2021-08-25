В Токио открылись Паралимпийские игры.

Накануне в Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр-2020.

В столице Японии, где из-за пандемии COVID-19 действует чрезвычайное положение, зрителей на трибунах на церемонии, как и в июле на открытии Олимпиады, не было.

В шествии приняли участие почти пять тысяч спортсменов, которые будут соревноваться в 22 видах спорта, сообщает ВВС.

За несколько часов до открытия в Токио завершилась эстафета олимпийского огня. По той же причине факел по улицам Токио не проносили.

В этом году в программу Игр включены две новые дисциплины - бадминтон и тхэквондо.

В то же время парусный спорт и футбол 7х7 для людей с ДЦП из программы Паралимпиады исключили.

Токио стал первым в истории городом, в котором проходят вторые Паралимпийские игры. Первые прошли в 1964 году, и именно тогда был придуман термин "Паралимпиада". На них приехали 375 спортсменов, которые соревновались в девяти дисциплинах.