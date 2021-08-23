Перед отборочными матчами ЧМ-2022 сборная Украины потеряла двух основных вратарей. Футбол

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал на сентябрьский сбор "сине-желтых" двух голкиперов - Андрея Пятова, который завязал со сборной после Евро-2020, и Дмитрия Резника из "Ворсклы", сообщается на официальном сайте УАФ.

Такое решение принято из-за травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

37-летний Пятов выступал за национальную команду с 2006 года, провел за это время 97 матчей. 22-летний Резник ранее участвовал в сборах главной команды, однако еще не дебютировал в ее составе.

Ближайший матч Украина проведет на выезде против Казахстана в рамках отбора к ЧМ-2022.

Через три дня подчиненные Петракова будут принимать на НСК "Олимпийский" чемпионов мира - французов.