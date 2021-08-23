Помощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины. Футбол

Шовковский будет отвечать за подготовку вратарей.

Помощник Шевченко войдет в тренерский штаб Петракова в сборной Украины
Олександр Шовковський
Фото: УАФ

Легендарный "динамовец" Александр Шовковский войдет в тренерский штаб и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть", - заявил Петраков в интервью программе "Профутбол".

"Переживаю, ответственность огромная на мне, о моих ребятах, футболистах", - отметил и.о. главного тренера национальной команды.

Напомним, Шовковский входил в тренерский штаб Андрея Шевченко.

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