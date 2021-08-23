В чемпионате Франции на матче "Ницца" - "Марсель" фаны прорвались на поле и угрожали игрокам "Марселя"

Матч пришлось прервать.

Фото: скриншот

В рамках третьего тура французской Лиги 1 "Ницца" на своем поле принимала "Марсель".

На 74-й минуте при счете 1:0 матч прервали.

Катализатором событий, которые привели к этому, стал эпизод, когда гости готовились к пробитию углового удара. Со стороны фанатской трибуны хозяев в спину нападающего гостей Димитри Паета попала бутылка с водой.

Паэт подобрал бутылку и швырнул обратно на трибуну и, по предварительной информации, попал в одного из фанатов, после чего на поле бросилась толпа агрессивных болельщиков, которые попытались выяснить отношения с Паэтом и его партнерами.

Laga antara Nice vs Marseille tadi terpaksa dihentikan di menit ke-77 akibat kerusuhan suporter Nice dengan pemain Marseille.

Kerusuhan berawal dari lemparan botol suporter Nice yang mengenai Dimitri Payet. ?pic.twitter.com/ZANFRbwsMD

— Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021

В итоге "бело-голубые" отказались продолжить игру.

France. 22.08.2021
Crazy scenes in the match between Nice and Marseille.

Marseille player Dimitri Payet gets hit with a bottle from the crowd while taking a corner, throws the bottle back into the stands. Then Nice fans storm the field and try to reach Marseille players. pic.twitter.com/hbhAhTP253

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 22, 2021

cEst LaFaUte a PaYet aUSsi #OGCOM pic.twitter.com/1rxnV4f7O3

— Ahmed Sylla (@Ahmed_Sylla) August 22, 2021

Между тем президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер обвинил игроков "Марселя" в разжигании конфликта с фанатами его команды.

"Очень жаль, что все так закончилось.

Ситуация вполне понятна. Сотрудники службы безопасности "Марселя" не должны были выходить на поле и бить наших игроков. Я действительно не понимаю, почему соперник отказался от продолжения игры", - приводит слова Ривьера Get French Football News в Twitter.

Стоит отметить, что, согласно правилам Лиги 1, "Марселю" грозит техническое поражение за отказ выходить на поле.

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