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2021-08-23
Зеленский вручил Блохину награду "Национальная легенда"
Глава государства отметил достижения "динамовца".
Олег Блохін
Фото: football.ua
Президент Украины Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины" в рамках празднования Дня Независимости.
Среди первых лауреатов оказался футболист и тренер "Динамо" Олег Блохин, который также дважды возглавлял сборную Украины (2003-2007 и 2011-2012).
Сейчас Блохин работает в Украинской ассоциации футбола.
Вместе с Блохиным награждены: София Ротару (певица), Юрий Рыбчинский (поэт), Иван Марчук (художник), Мирослав Вантух (хореограф), Елена Потапова (артистка балета и хореограф) и Мирослав Скорик (посмертно, композитор).